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Дмитриева — о Касаткиной: «Хорошее выступление вне зависимости от финала»

Дмитриева отреагировала на выход Касаткиной в финал турнира в Сан-Хосе
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18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на выход российской теннисистки Дарьи Касаткиной в финал турнира в Сан-Хосе.

«Она сыграла очень хорошо. Очень уверенная победа. Она даже отошла от своей традиции проигрывать первый сет, а затем выигрывать. Даша провела много принципиальных матчей. Для нее каждый матч — капелька уверенности в том, что она на правильном пути. Хорошее выступление вне зависимости от финала», — сказала Дмитриева корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Касаткина в полуфинале турнира в Сан-Хосе обыграла испанку Паулу Бадосу со счетом 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 23 минуты. В финале турнира она встретится с американкой Шелби Роджерс, которая в полуфинале обыграла россиянку Веронику Кудерметову.

Теннис
Дарья Касаткина
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