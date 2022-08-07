18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на выход российской теннисистки Дарьи Касаткиной в финал турнира в Сан-Хосе.

«Она сыграла очень хорошо. Очень уверенная победа. Она даже отошла от своей традиции проигрывать первый сет, а затем выигрывать. Даша провела много принципиальных матчей. Для нее каждый матч — капелька уверенности в том, что она на правильном пути. Хорошее выступление вне зависимости от финала», — сказала Дмитриева корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Касаткина в полуфинале турнира в Сан-Хосе обыграла испанку Паулу Бадосу со счетом 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 23 минуты. В финале турнира она встретится с американкой Шелби Роджерс, которая в полуфинале обыграла россиянку Веронику Кудерметову.