Хромачева в паре с Данилиной выиграла турнир в Хуахине

Российская теннисистка Ирина Хромачева в паре с представительницей Казахстана Анной Данилиной стала победительницей турнира в Хуахине.

В финальной встрече им противостоял дуэт Чон Юдис/Моюка Утидзима. Игра продолжилась 1 час 27 минут и завершилась со счетом 6:4, 7:5.

Хромачева и Данилина ни разу не подали навылет, совершили пять двойных ошибок и реализовали четыре брейк-пойнта из десяти заработанных. У Юдис и Утидзимы ни одного эйса, четыре двойные и два реализованных брейка из семи.

Хромачева в седьмой раз в карьере стала победительницей турнира WTA в парном разряде. Для Данилиной это восьмой титул в аналогичном формате.

Хуахин (Таиланд)

Турнир WTA Thailand Open 2

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Анна Данилина/Ирина Хромачева (Казахстан/Россия, 1) — Чон Юдис/Моюка Утидзима (Гонконг/Япония) — 6:4, 7:5