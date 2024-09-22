Хромачева в паре с Данилиной выиграла турнир в Хуахине
Российская теннисистка Ирина Хромачева в паре с представительницей Казахстана Анной Данилиной стала победительницей турнира в Хуахине.
В финальной встрече им противостоял дуэт Чон Юдис/Моюка Утидзима. Игра продолжилась 1 час 27 минут и завершилась со счетом 6:4, 7:5.
Хромачева и Данилина ни разу не подали навылет, совершили пять двойных ошибок и реализовали четыре брейк-пойнта из десяти заработанных. У Юдис и Утидзимы ни одного эйса, четыре двойные и два реализованных брейка из семи.
Хромачева в седьмой раз в карьере стала победительницей турнира WTA в парном разряде. Для Данилиной это восьмой титул в аналогичном формате.
Хуахин (Таиланд)
Турнир WTA Thailand Open 2
Призовой фонд 267 082 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Финал
Анна Данилина/Ирина Хромачева (Казахстан/Россия, 1) — Чон Юдис/Моюка Утидзима (Гонконг/Япония) — 6:4, 7:5