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Сегодня, 01:36

Хромачева и Данилина обыграли Калашникову и Рахимову в финале парного турнира в Гвадалахаре

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Россиянка Ирина Хромачева и представительница Казахстана Анна Данилова выиграли парный женский турнир WTA в Гвадалахаре (Мексика).

В финале Хромачева и Данилина обыграли грузинку Оксану Калашникову и россиянку Камиллу Рахимову — 2:6, 7:5, 10:7.

Хромачева выиграла шестой титул в парах в карьере, у Данилиной — седьмой трофей.

Гвадалахара (Мексика)

Турнир WTA Guadalajara Open Akron presented by Santander

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Анна Данилина/Ирина Хромачева (Казахстан/Россия, 3) — Оксана Калашникова/Камилла Рахимова (Грузия/Россия, 4) — 2:6, 7:5, 10:7

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