Хромачева и Данилина обыграли Калашникову и Рахимову в финале парного турнира в Гвадалахаре
Россиянка Ирина Хромачева и представительница Казахстана Анна Данилова выиграли парный женский турнир WTA в Гвадалахаре (Мексика).
В финале Хромачева и Данилина обыграли грузинку Оксану Калашникову и россиянку Камиллу Рахимову — 2:6, 7:5, 10:7.
Хромачева выиграла шестой титул в парах в карьере, у Данилиной — седьмой трофей.
Гвадалахара (Мексика)
Турнир WTA Guadalajara Open Akron presented by Santander
Призовой фонд 922 573 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Финал
Анна Данилина/Ирина Хромачева (Казахстан/Россия, 3) — Оксана Калашникова/Камилла Рахимова (Грузия/Россия, 4) — 2:6, 7:5, 10:7
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