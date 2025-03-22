Хромачева и Данилина не сумели выйти во второй круг парного турнира в Майами

Российская теннисистка Ирина Хромачева и Анна Данилина из Казахстана уступили американкам Эшлин Крюгер и Джессике Пегуле в первом круге турнира в Майами в парном разряде — 6:2, 3:6, 7:10.

Игра продолжалась 1 час 16 минут.

В следующем круге Крюгер и Пегула сыграют с победительницами пары Цзян Синьюй/У Фансыэнь (Китай/Тайвань) — Азиа Мухаммед/Деми Схурс (США/Нидерланды).

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Эшлин Крюгер/Джессика Пегула (США) — Анна Данилина/Ирина Хромачева (Казахстан/Россия) — 2:6, 6:3, 10:7