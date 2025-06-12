Шнайдер и Данилина вышли в полуфинал парного турнира в Лондоне
Российская теннисистка Диана Шнайдер и Анна Данилина, представляющая Казахстан, обыграли Сторм Хантер (Австралия) и Дезайри Кравчук (США) во втором круге турнира в Лондоне в парном разряде — 7:6 (7:4), 6:4.
Игра продолжалась 1 час 31 минуту.
Лондон (Великобритания)
Турнир WTA The HSBC Championships
Призовой фонд 1 064 510 долларов
Открытые корты, трава
Парный разряд
Четвертьфинал
Анна Данилина/Диана Шнайдер (Казахстан/Россия, 2) — Сторм Хантер/Дезайри Кравчук (Австралия/США) — 7:6 (7:4), 6:4
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