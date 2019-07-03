Анна Чакветадзе: "Хочется, чтобы Шарапова ушла из спорта красиво"

Бывшая пятая ракетка мира Анна Чакветадзе прокомментировала желание Марии Шараповой выступить на US Open после поражения на Уимблдоне из-за травмы предплечья.

– Я думаю, Маша точно успеет восстановиться, – сказала Чакветадзе. – Я не думаю, что у нее серьезная травма, тем более, US Оpen только в августе. Сейчас многие говорят о возможном уходе Маши, но она всю жизнь занималась спортом. Очень многого труда туда вложено, и от этого очень сложно отказаться.

Человек всю жизнь стремился оказаться там, где она находится сейчас. У нее есть амбиции и они вполне обоснованны. Хочется, чтобы она ушла из спорта красиво. Думаю, так и будет. (Елизавета Завражина)

Катастрофа Шараповой. Мария отдала выигранный матч и вылетела с Уимблдона