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23 февраля, 23:55

Рахимова сыграет против Селехметьевой во втором круге турнира в Остине

Алина Савинова

Бывшая российская теннисистка Камилла Рахимова, выступающая за Узбекистан, вышла во второй круг турнира в Остине.

На старте соревнований в одиночном разряде 24-летняя спортсменка в двух сетах обыграла Анну Бондар из Венгрии — 6:3, 7:5. Встреча длилась 1 час 35 минут.

Следующей соперницей Рахимовой станет россиянка Оксана Селехметьева, которая в первом раунде победила американку Алисию Паркс (6:4, 3:6, 6:3).

Остин (США)

Турнир WTA ATX Open

Призовой фонд 283 347 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Камилла Рахимова (Узбекистан) — Анна Бондар (Венгрия, 6) — 6:3, 7:5

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Теннис
Камилла Рахимова
Оксана Селехметьева
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