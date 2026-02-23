Рахимова сыграет против Селехметьевой во втором круге турнира в Остине
Бывшая российская теннисистка Камилла Рахимова, выступающая за Узбекистан, вышла во второй круг турнира в Остине.
На старте соревнований в одиночном разряде 24-летняя спортсменка в двух сетах обыграла Анну Бондар из Венгрии — 6:3, 7:5. Встреча длилась 1 час 35 минут.
Следующей соперницей Рахимовой станет россиянка Оксана Селехметьева, которая в первом раунде победила американку Алисию Паркс (6:4, 3:6, 6:3).
Остин (США)
Турнир WTA ATX Open
Призовой фонд 283 347 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Камилла Рахимова (Узбекистан) — Анна Бондар (Венгрия, 6) — 6:3, 7:5
Новости