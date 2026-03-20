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20 марта, 20:51

Блинкова с «баранкой» проиграла Мбоко во втором круге турнира в Майами

Игнат Заздравин
Корреспондент

Российская теннисистка Анна Блинкова уступила канадке Виктории Мбоко в матче второго круга турнира в Майами — 2:6, 0:6.

Игра продолжалась 56 минут.

В третьем круге Мбоко сыграет с еще одной россиянкой — победительницей матча между Анной Калинской и Анастасией Захаровой.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 9 415 725 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Виктория Мбоко (Канада, 10) — Анна Блинкова (Россия) — 6:2, 6:0

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Теннис
Анна Блинкова
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