Блинкова с «баранкой» проиграла Мбоко во втором круге турнира в Майами
Российская теннисистка Анна Блинкова уступила канадке Виктории Мбоко в матче второго круга турнира в Майами — 2:6, 0:6.
Игра продолжалась 56 минут.
В третьем круге Мбоко сыграет с еще одной россиянкой — победительницей матча между Анной Калинской и Анастасией Захаровой.
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 9 415 725 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Виктория Мбоко (Канада, 10) — Анна Блинкова (Россия) — 6:2, 6:0
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