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Сегодня, 18:06

Блинкова вышла во второй круг турнира в Линце

Камила Абдурахманова
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Российская теннисистка Анна Блинкова обыграла австрийку Синью Краус в первом круге турнира в Линце — 7:6 (7:3), 6:2.

Матч длился 1 час 37 минут. Блинкова допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов.

Россиянка во втором круге турнира в Австрии сыграет с Элиной Свитолиной из Украины.

Линц (Австрия)

Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анна Блинкова (Россия) — Синья Краус (Австрия, Q) — 7:6 (7:3), 6:2

Теннис
Анна Блинкова
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