Блинкова выиграла в первом круге турнира в Мадриде

Российская теннисистка Анна Блинкова обыграла Панну Удварди из Венгрии в первом круге турнира в Мадриде — 6:4, 6:2.

Встреча продлилась 1 час 21 минуту. На счету Блинковой 2 подачи навылет и 5 реализованных брейк-поинтов из 9. Удварди сделала 1 эйс, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-поинта из 8.

Во втором круге Блинкова встретится с первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Белоруссии.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Анна Блинкова (Россия, Q) — Панна Удварди (Венгрия, Q) — 6:4, 6:2