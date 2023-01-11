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Сегодня, 10:14

Анна Блинкова обыграла Боузкову и вышла в четвертьфинал турнира в Хобарте

Ана Горшкова
Корреспондент
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Анна Блинкова.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Анна Блинкова обыграла чешку Марию Боузкову во втором круге турнира WTA 250 в Хобарте.

Матч завершился со счетом 7:5, 6:4. Спортсменки провели на корте 1 час 41 минуту.

72-я ракетка мира Блинкова 4 раза подала на вылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 8. На счету 26-й ракетки мира Боузковой — ни одного эйса, 2 двойные и 4 реализованных брейк-пойнта из 6.

В четвертьфинале турнира 24-летняя россиянка сыграет с победительницей матча Нурия Паррисас-Диас (Испания, Q) — Юлия Путинцева (Казахстан, 8).

Хобарт (Австралия)

Турнир WTA Hobart International

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Анна Блинкова (Россия, Q) — Мария Боузкова (Чехия, 1) — 7:5, 6:4

Теннис
Анна Блинкова
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