Анна Блинкова обыграла Боузкову и вышла в четвертьфинал турнира в Хобарте
Российская теннисистка Анна Блинкова обыграла чешку Марию Боузкову во втором круге турнира WTA 250 в Хобарте.
Матч завершился со счетом 7:5, 6:4. Спортсменки провели на корте 1 час 41 минуту.
72-я ракетка мира Блинкова 4 раза подала на вылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 8. На счету 26-й ракетки мира Боузковой — ни одного эйса, 2 двойные и 4 реализованных брейк-пойнта из 6.
В четвертьфинале турнира 24-летняя россиянка сыграет с победительницей матча Нурия Паррисас-Диас (Испания, Q) — Юлия Путинцева (Казахстан, 8).
Хобарт (Австралия)
Турнир WTA Hobart International
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Анна Блинкова (Россия, Q) — Мария Боузкова (Чехия, 1) — 7:5, 6:4
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