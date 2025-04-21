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Сегодня, 13:15

Блинкова вышла в финал квалификации «тысячника» в Мадриде

Алина Савинова
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Российская теннисистка Анна Блинкова обыграла испанку Неус Торнер Сенсано в первом раунде квалификации турнира в Мадриде.

Встреча продолжалась 1 час 28 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу россиянки. На счету Блинковой один эйс, одна двойная ошибка и 6 реализованных брейк-пойнтов из 15.

В финале квалификации представительница России встретится с еще одной испанкой Кайтлин Кеведо.

Матчи основной сетки турнира в Мадриде пройдут с 22 апреля по 3 мая.

Теннис
Анна Блинкова
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