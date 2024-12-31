Мирра Андреева обыграла Блинкову во втором круге турнира в Брисбене

Россиянка Мирра Андреева победила соотечественницу Анну Блинкову во втором круге турнира серии WTA 500 в Брисбене — 6:4, 6:4.

Матч длился 1 час 25 минут. Андреева сделала за игру 3 эйса, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. У Блинковой — 2 эйса, 1 двойная ошибка и 2 из 4 реализованных брейк-пойнтов.

Андреева вышла в третий круг и встретится с победительницей матча Линда Носкова (Чехия) — Анка Тодони (Румыния).