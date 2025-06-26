Теннис
26 июня, 16:52

Блинкова не сумела выйти в полуфинал турнира в Истборне

Игнат Заздравин
Корреспондент

Российская теннисистка Анна Блинкова уступила австралийке Майе Джойнт в четвертьфинале турнира в Истборне — 4:6, 5:7.

Игра продолжалась 1 час 47 минут.

Следующей соперницей Джойнт станет победительница пары Анастасия Павлюченкова (Россия) — Камилла Рахимова (Россия, Q).

Истборн (Великобритания)

Турнир WTA Lexus Eastbourne Open

Призовой фонд 389 000 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Майя Джойнт (Австралия) — Анна Блинкова (Россия) — 6:4, 7:5

Теннис
Анна Блинкова
  hant64

    Майя Джойнт (Австралия) — Анна Блинкова (Россия) — 6:4, 7:5------------------- Красота от Заздравина. Игнат, а слабо было раз пять повторить, а то два как-то неубедительно выглядят)).

    26.06.2025

    • Екатерина Александрова — Ига Свентек: трансляция матча турнира WTA в Бад-Хомбурге

    Мирра Андреева — Линда Носкова: трансляция матча турнира WTA в Бад-Хомбурге

