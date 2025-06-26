Блинкова не сумела выйти в полуфинал турнира в Истборне
Российская теннисистка Анна Блинкова уступила австралийке Майе Джойнт в четвертьфинале турнира в Истборне — 4:6, 5:7.
Игра продолжалась 1 час 47 минут.
Следующей соперницей Джойнт станет победительница пары Анастасия Павлюченкова (Россия) — Камилла Рахимова (Россия, Q).
Истборн (Великобритания)
Турнир WTA Lexus Eastbourne Open
Призовой фонд 389 000 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Майя Джойнт (Австралия) — Анна Блинкова (Россия) — 6:4, 7:5Анна Блинкова (Россия) — 6:4, 7:5
