Блинкова в двух сетах проиграла Костюк в третьем круге турнира в Майами

Российская теннисистка Анна Блинкова уступила украинке Марте Костюк в третьем круге турнира в Майами.

Матч завершился со счетом 1:6, 2:6. Спортсменки провели на корте 59 минут.

85-я ракетка мира Блинкова ни разу не подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 3. На счету 29-й ракетки мира Костюк 5 эйсов, 3 двойные и 5 реализованных брейк-пойнтов из 7.

Далее 22-летняя Костюк сыграет с победительницей матча Анна Калинская (Россия, 32) — Джессика Пегула (США, 4).

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Марта Костюк (Украина, 23) — Анна Блинкова (Россия) — 6:2, 6:1