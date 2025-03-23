Блинкова в двух сетах проиграла Костюк в третьем круге турнира в Майами
Российская теннисистка Анна Блинкова уступила украинке Марте Костюк в третьем круге турнира в Майами.
Матч завершился со счетом 1:6, 2:6. Спортсменки провели на корте 59 минут.
85-я ракетка мира Блинкова ни разу не подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 3. На счету 29-й ракетки мира Костюк 5 эйсов, 3 двойные и 5 реализованных брейк-пойнтов из 7.
Далее 22-летняя Костюк сыграет с победительницей матча Анна Калинская (Россия, 32) — Джессика Пегула (США, 4).
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 963 700 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Марта Костюк (Украина, 23) — Анна Блинкова (Россия) — 6:2, 6:1
