23 июня, 18:01

Блинкова вышла во второй круг турнира в Истборне

Игнат Заздравин
Корреспондент

Российская теннисистка Анна Блинкова обыграла чешку Марию Боузкову в первом круге турнира в Истборне — 6:4, 2:6, 6:3.

Игра продолжалась 2 часа 15 минут.

В следующем круге россиянка сыграет с победительницей пары Дарья Касаткина (Австралия, 1) — Лулу Сун (Новая Зеландия).

Истборн (Великобритания)

Турнир WTA Lexus Eastbourne Open

Призовой фонд 389 000 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Анна Блинкова (Россия) — Мария Боузкова (Чехия) — 6:4, 2:6, 6:3

Теннис
Анна Блинкова
  Илья Криштоп

    Аня ты блинчик со сметанкой и клубникой.

    24.06.2025

