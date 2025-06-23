Блинкова вышла во второй круг турнира в Истборне
Российская теннисистка Анна Блинкова обыграла чешку Марию Боузкову в первом круге турнира в Истборне — 6:4, 2:6, 6:3.
Игра продолжалась 2 часа 15 минут.
В следующем круге россиянка сыграет с победительницей пары Дарья Касаткина (Австралия, 1) — Лулу Сун (Новая Зеландия).
Истборн (Великобритания)
Турнир WTA Lexus Eastbourne Open
Призовой фонд 389 000 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Анна Блинкова (Россия) — Мария Боузкова (Чехия) — 6:4, 2:6, 6:3
