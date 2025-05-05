Блинкова обыграла Пигато и вышла в финал квалификации «тысячника» в Риме

Российская теннисистка Анна Блинкова обыграла итальянку Лизу Пигато в 1/2 финала квалификации «тысячника» в Риме — 6:4, 6:2.

Игра продолжалась 1 час 35 минут.

Блинкова 3 раза подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. На счету ее соперницы ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 10.

В финале квалификации 26-летняя россиянка сыграет с румынкой Анкой Тодони.