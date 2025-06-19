Блинкова потерпела поражение от Таусон во втором круге турнира в Ноттингеме

Российская теннисистка Анна Блинкова уступила представительнице Дании Кларе Таусон во втором круге турнира в Ноттингеме — 4:6, 4:6.

Спортсменки провели на корте 1 час 36 минут. Россиянка 1 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 9 заработанных. На счету датчанки 10 эйсов, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.

Таусон в четвертьфинале турнира сыграет против польки Магды Линетт.

Ноттингем (Великобритания)

Турнир WTA Lexus Nottingham Open

Призовой фонд 275 094 доллара

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Клара Таусон (Дания, 2) — Анна Блинкова (Россия) — 6:4, 6:4