Блинкова потерпела поражение от Таусон во втором круге турнира в Ноттингеме
Российская теннисистка Анна Блинкова уступила представительнице Дании Кларе Таусон во втором круге турнира в Ноттингеме — 4:6, 4:6.
Спортсменки провели на корте 1 час 36 минут. Россиянка 1 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 9 заработанных. На счету датчанки 10 эйсов, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.
Таусон в четвертьфинале турнира сыграет против польки Магды Линетт.
Ноттингем (Великобритания)
Турнир WTA Lexus Nottingham Open
Призовой фонд 275 094 доллара
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Клара Таусон (Дания, 2) — Анна Блинкова (Россия) — 6:4, 6:4
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