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19 июня 2025, 19:56

Блинкова потерпела поражение от Таусон во втором круге турнира в Ноттингеме

Алина Савинова

Российская теннисистка Анна Блинкова уступила представительнице Дании Кларе Таусон во втором круге турнира в Ноттингеме — 4:6, 4:6.

Спортсменки провели на корте 1 час 36 минут. Россиянка 1 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 9 заработанных. На счету датчанки 10 эйсов, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.

Таусон в четвертьфинале турнира сыграет против польки Магды Линетт.

Ноттингем (Великобритания)

Турнир WTA Lexus Nottingham Open

Призовой фонд 275 094 доллара

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Клара Таусон (Дания, 2) — Анна Блинкова (Россия) — 6:4, 6:4

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Теннис
Анна Блинкова
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