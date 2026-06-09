Блинкова с «баранкой» проиграла Радукану в первом круге турнира в Лондоне
Российская теннисистка Анна Блинкова уступила британке Эмме Радукану в матче первого круга турнира в Лондоне — 0:6, 3:6.
Игра продолжалась 1 час 4 минуты.
Во втором круге Радукану встретится с победительницей встречи между румынкой Сораной Кирстей и новозеландкой Мэддисон Инглис.
Лондон (Великобритания)
Турнир WTA The HSBC Championships
Призовой фонд 1 206 446 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Эмма Радукану (Великобритания) — Анна Блинкова (Россия) — 6:0, 6:3
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