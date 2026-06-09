Блинкова с «баранкой» проиграла Радукану в первом круге турнира в Лондоне

Российская теннисистка Анна Блинкова уступила британке Эмме Радукану в матче первого круга турнира в Лондоне — 0:6, 3:6. Игра продолжалась 1 час 4 минуты. Во втором круге Радукану встретится с победительницей встречи между румынкой Сораной Кирстей и новозеландкой Мэддисон Инглис. Лондон (Великобритания) Турнир WTA The HSBC Championships Призовой фонд 1 206 446 долларов Открытые корты, трава Одиночный разряд Первый круг Эмма Радукану (Великобритания) — Анна Блинкова (Россия) — 6:0, 6:3 Подписывайся на канал «СЭ» в Max