Блинкова победила Свитолину и вышла в четвертьфинал турнира в Линце

Россиянка Анна Блинкова победила украинку Элину Свитолину во втором круге турнира в Линце (Австрия) — 6:4, 6:4.

Матч длился 1 час 30 минут. Блинкова за игру сделала 2 эйса, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 7 из 14 брейк-пойнтов. У Свитолиной — 2 эйса, 2 двойные ошибки и 5 из 14 реализованных брейк-пойнтов.

За выход в полуфинал турнира Блинкова сыграет с датчанкой Кларой Таусон.

Линц (Австрия)

Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Анна Блинкова (Россия) — Элина Свитолина (Украина, 2) — 6:4, 6:4