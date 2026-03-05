Блинкова обыграла Галфи в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Анна Блинкова выиграла у Далмы Галфи из Венгрии в матче первого круга турнира в Индиан-Уэллсе — 6:4, 7:5.

Матч длился 1 час 35 минут. 27-летняя россиянка подала 2 раза навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 7 подач навылет, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта (из 4).

Во втором круге Блинкова сыграет с американкой Амандой Анисимовой. Матч состоится 6 марта.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 9 415 725 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анна Блинкова (Россия) — Далма Галфи (Венгрия) — 6:4, 7:5