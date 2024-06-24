Блинкова победила Андрееску в первом круге турнира в Германии

Россиянка Анна Блинкова победила канадку Бьянку Андрееску в первом круге турнира в Бад-Хомбурге — 6:4, 6:2.

Матч длился 1 час 16 минут. Блинкова за игру допустила 7 двойных ошибок и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. У Андрееску — 4 эйса, 3 двойные ошибки и 3 из 9 реализованных брейк-пойнта.

Во втором круге Блинкова встретится с бразильянкой Беатрис Хаддад Майей (Бразилия, 4).

Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)

Турнир WTA Bad Homburg Open powered by Solarwatt

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Анна Блинкова (Россия) — Бьянка Андрееску (Канада, WC) — 6:4, 6:2

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 4) — Тамара Корпач (Германия, LL) — 6:1, 7:6 (8:6)