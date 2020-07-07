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Анисимовой по нраву сравнения с Шараповой

16:13
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Американская теннисистка русского происхождения Аманда Анисимова рассказала, как относится к сравнениям с Марией Шараповой.

— Я не ощущаю давления, — цитирует Анисимову Sky Sports. — Мне это приятно и дарит уверенность. Она невероятна, добилась потрясающих результатов. Здорово, что люди в меня верят, но в будущем хочу быть следующей Амандой. Конечно, мы разные, но сравнение с ней — это большая похвала. Когда пресса обращает на тебя много внимания, ты быстрее взрослеешь, начинаешь контролировать свои слова и поведение.

Анисимова занимает 28-е место в рейтинге WTA. На Australian Open она вылетела в первом раунде.

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