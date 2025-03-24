Анисимова заявила, что взяла тайм-аут в матче с Андреевой из-за мозоли

Американская теннисистка Аманда Анисимова рассказала, как медицинский тайм-аут россиянки Мирры Андреевой в начале матча на турнире в Майами повлиял на ход игры.

«Конечно, это было не идеально. Думаю, это немного нарушило ритм матча, потому что мы только начали. После этого я пыталась набрать свой ритм. Я довольна тем, как я могла бороться и оставаться сосредоточенной», — приводит Tennis.com слова Анисимовой.

Также спортсменка объяснила свое решение взять медицинский тайм-аут в третьем сете.

«У меня лопнула кожа на пальце. Когда вы получаете острую травму, вам разрешается взять тайм-аут, так я и сделала», — добавила она.

В третьем круге турнира в Майами Анисимова обыграла Андрееву со счетом 7:6 (7:5), 2:6, 6:3. Следующей соперницей 23-летней американки станет британка Эмма Радукану.