06:43 | Теннис — WTA

Анисимова вышла в полуфинал турнира в Боготе

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Американка Аманда Анисимова в четвертьфинале турнира WTA в Боготе обыграла колумбийку Марию Камилу Осорио Серрано - 6:2, 1:6, 6:3. В полуфинале она встретится с бразильянкой  Беатрис Хаддад Майя.

В другой полуфинальной встрече сыграют австралийка Шарма и испанка Арруабаррена.

Богота (Колумбия) 

Турнир WTA Claro Open Colsanitas 

Призовой фонд 226 750 долларов 

Открытые корты, грунт 

Одиночный разряд 

Четвертьфинал 

Астра Шарма (Австралия) - Сара Эррани (Италия, LL) - 6:1, 7:5

Аманда Анисимова (США, 6) - Мария Камила Осорио Серрано (Колумбия, WC) - 6:2, 1:6, 6:3

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, Q) - Сара Соррибес Тормо (Испания, 7) - 6:7 (6:8), 6:2, 6:3

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