Анисимова впервые в карьере отобралась на Итоговый турнир WTA

Американская теннисистка Аманда Анисимова квалифицировалась на Итоговый турнир, сообщает пресс-служба WTA.

В четверг 24-летняя спортсменка победила итальянку Ясмин Паолини в четвертьфинале «тысячника» в Пекине, благодаря чему обеспечила себе место на Итоговом турнире. Она примет участие в финальном соревновании сезона впервые в карьере.

Итоговый турнир WTA состоится в Эр-Рияде с 1 по 8 ноября. Ранее на него отобрались белоруска Арина Соболенко, представительница Польши Ига Свентек и еще одна американка Коко Гауфф.