Анисимова - самая молодая полуфиналистка Roland Garros из США за последние 29 лет

17-летняя Аманда Анисимова вышла в полуфинал Roland Garros. Теннисистка из США в двух сетах победила третью ракетку мира Симону Халеп.

Анисимова стала самой молодой полуфиналисткой турнира "Большого шлема" за последние 12 лет. В 2007 году до полуфинала Открытого чемпионата Австралии дошла чешка Николь Вайдишова.

Среди теннисисток из США Анисимова стала самой молодой полуфиналисткой турнира "Большого шлема" с 1997 года. 22 года назад до полуфинала US Open дошла 17-летняя Винус Уильямс. На Roland Garros последний раз 17-летняя американка доходила до полуфинала в 1990 году. Ей стала Дженифер Каприати.

Соперницей Аманды Анисимовой станет Эшли Барти из Австралии.