Анисимова отписалась от Андреевой в соцсетях после матча на турнире в Майами

Американская теннисистка Аманда Анисимова отписалась от россиянки Мирры Андреевой в социальных сетях после инцидента с медицинским тайм-аутом в матче третьего круга на турнире в Майами.

23-летняя американка обратилась за помощью врача в третьем сете по ходу гейма на подаче Андреевой. Россиянке это не понравилось, и она высказала претензии судье. Сама Мирра брала медицинский тайм-аут в начале матча.

После игры Анисимова объяснила, что взяла медицинский перерыв из-за лопнувшей мозоли на руке и опубликовала в своих соцсетях фото в качестве доказательства.

В третьем круге турнира в Майами Анисимова обыграла Андрееву со счетом 7:6 (7:5), 2:6, 6:3. Следующей соперницей 17-й ракетки мира станет британка Эмма Радукану.