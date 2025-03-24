Теннис
24 марта, 14:58

Анисимова отписалась от Андреевой в соцсетях после матча на турнире в Майами

Алина Савинова

Американская теннисистка Аманда Анисимова отписалась от россиянки Мирры Андреевой в социальных сетях после инцидента с медицинским тайм-аутом в матче третьего круга на турнире в Майами.

23-летняя американка обратилась за помощью врача в третьем сете по ходу гейма на подаче Андреевой. Россиянке это не понравилось, и она высказала претензии судье. Сама Мирра брала медицинский тайм-аут в начале матча.

После игры Анисимова объяснила, что взяла медицинский перерыв из-за лопнувшей мозоли на руке и опубликовала в своих соцсетях фото в качестве доказательства.

В третьем круге турнира в Майами Анисимова обыграла Андрееву со счетом 7:6 (7:5), 2:6, 6:3. Следующей соперницей 17-й ракетки мира станет британка Эмма Радукану.

Новая жизнь «Магнитки» / Буцаев в «Сибири»
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов теперь в «Металлурге»
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
Капризов подписал рекордный контракт
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
  • vit 72

    А бросание ракеток. Да и могла войти в положение Анисимовой

    27.03.2025

  • vladmad_75

    С чего бы это она вела себя отвратительно? В том, что полагала, что правила едины для всех, а не только для американки? Или одна Анисимова играет с лопнувшей мозолью? Медведев так доигрывал гейм, Новак. Никому не дали медицинский перерыв почему-то. Всё правильно сделала Мирра.

    25.03.2025

  • vit 72

    Мирра вчера вела себя отвратительно. Пора опускать на землю. В 17 лет так себя вести негоже.

    25.03.2025

  • hant64

    Тут, как и положено, все претензии к судье, явно нарушившей регламент. А Мирра справедливо возмущалась.

    24.03.2025

  • AlexM

    Мирра Андреева вообще ничего от этого не потеряла.

    24.03.2025

  • nikola mozaev

    Ну нельзя брать медицинский тайм-аут в середине гейма - это прописная истина! Так что пусть Аманда обижается только на себя!

    24.03.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Да и плевать!

    24.03.2025

  • fonkom

    Бурю создают журналисты

    24.03.2025

  • krinf15

    Господи, помилуй!!! Страсти прямо-таки шекспировские! На самом деле - НЕТ!!! Буря - в стакане воды! )))))

    24.03.2025

  • TORO

    :rofl::rofl::rofl: Девчачий теннис - даже не женский :rofl: Я обиделась на твои слова - пойду, и отпишусь от тебя, будешь всю жизнь жалеть - фу на тебя :rofl::rofl::rofl:

    24.03.2025

  • Julik P

    Чем меньше отстоя в подписчиках, тем лучше

    24.03.2025

  • Valera Krasin

    за отписку надо ей рыло начистить

    24.03.2025

    • Анисимова заявила, что взяла тайм-аут в матче с Андреевой из-за мозоли

    Тренер Гилберт — о тайм-ауте Анисимовой в матче с Андреевой: «Нельзя разрешать вызывать врача в середине гейма»

