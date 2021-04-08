Анисимова, Кис и Боузкова проиграли во втором круге турнира в Чарльстоне

Австралийка Эшли Барти обыграла японку Мисаки Дои в матче второго круга турнира в Чарльстоне. В других матчах Слоан Ситвенс обыграла Мэдисон Кис, Аманда Анисимова проиграла Шелби Роджерс, Мария Боузкова потерпела поражение от Айлы Томлянович.

Чарльстон (США)

Турнир WTA Volvo Car Open

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Эшли Барти (Австралия, 1) — Мисаки Дои (Япония) — 6:2, 6:1

Слоан Стивенс (США) — Мэдисон Кис (США, 8) — 6:4, 6:4

Айла Томлянович (Австралия) — Мария Боузкова (Чехия, 17) — 4:6, 7:5, 7:5

Шелби Роджерс (США) — Аманда Анисимова (США, 13) — 1:6, 7:5, 6:4