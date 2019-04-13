Анисимова и Шарма вышли в финал турнира в Боготе

Американка Аманда Анисимова вышла в финал турнира в Боготе. В полуфинальном матче она в трех сетах обыграла бразильянку Беатрис Хаддад-Майю - 4:6, 7:6 (7:2), 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 34 минуты.

В финале Анисимова сыграет с австралийкой Астрой Шарма, которая переиграла испанку Лару Арруабаррена (7:5, 6:1)

Богота (Колумбия)

Турнир WTA Claro Open Colsanitas

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Астра Шарма (Австралия) - Лара Арруабаррена (Испания, 11) - 7:5, 6:1

Аманда Анисимова (США, 6) - Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, Q) - 4:6, 7:6 (7:2), 6:2