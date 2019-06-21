Ангелик Кербер – о победе над Шараповой: "Играть с Марией всегда непросто"

Немецкая теннисистка Ангелик Кербер поделилась эмоциями после победы над Марией Шараповой​ (6:2, 6:3) во втором круге турнира на Мальорке.

– Играть с Марией всегда непросто, особенно во втором круге, – цитирует Кербер пресс-служба WTA. – Думаю, все получили удовольствие от игры. Мы выложились по полной. Мне очень приятно вернуться на Мальорку. Я люблю это место. С нетерпением жду следующего матча.

Хочу одержать как можно больше побед перед Уимблдоном. Я прибыла сюда, чтобы сыграть с сильнейшими теннисистками мира. Конечно, победа придает мне уверенности перед следующими матчами.

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