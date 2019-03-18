Ангелик Кербер: "Андрееску заслужила победу, она весь турнир играла здорово"

Немка Ангелик Кербер прокомментировала поражение в финале турнира WTA в Индиан-Уэллсе от канадской теннисистки Бьянки Андрееску. По ее словам, соперница заслужила победу.

– После первого сета я старалась вернуться в игру, – приводит официальный сайт WTA слова Кербер. – Андрееску играла очень здорово, особенно в третьей партии. Когда у нее появлялись шансы, она пыталась играть активнее. Бьянка заслужила победу, она весь турнир играла здорово. Я знала, что в финале должна показать свой лучший теннис, но в итоге не использовала свои шансы, а сопернице это удалось. Две недели назад я не ожидала, что дойду до финала, особенно учитывая, какие у меня были трудности перед этим.

Я довольна своим выступлением, оно придаст мне уверенности. В финале я играла хорошо. Но я знаю, что в некоторых моментах мне нужно научиться играть лучше.

Это первый трофей WTA в карьере Андрееску. До этого она проиграла в финале турнира в Окленде.