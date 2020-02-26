Андрей Ольховский: «Многие шли на теннис смотреть именно на Шарапову»

Двукратный финалист Кубка Дэвиса Андрей Ольховский прокомментировал решение Марии Шараповой уйти из большого тенниса.

— Все к этому действительно все шло, — заявил Ольховский. — Последние результаты не вселяли оптимизма. Мария — одна из самых ярких личностей в женском теннисе, поэтому очень многие шли смотреть на Шарапову. С позиции популярности это существенная потеря. Однако все когда-то уходят. Мария сделала правильный шаг, о чем мы говорили в прошлом году.

— Стоит ли Федерации тенниса России предложить сотрудничество Шараповой?

— Уверен, федерация найдет для нее возможность и должность, но, в первую очередь, Мария сама должна проявить инициативу. Такие люди необходимы для популяризации спорта. (Евгений Белоусов)