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Кириленко: «Джокович в одной категории с Фелпсом, Джорданом и Пеле»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко в разговоре с «СЭ» рассказал, считает ли теннисиста Новака Джоковича величайшим спортсменом в истории.

«Очень рад за Новака. Кто может сравниться с ним? Джокович несомненно- один из величайший спортсменов. Но есть еще огромное количество других спортсменов, великих в своих дисциплинах. Например, Майкл Фелпс, Усэйн Болт, Майкл Джордан, Пеле, Марадона. Джокович в одной категории с этими ребятами», — сказал Кириленко «СЭ».

4 августа Джокович стал победителем теннисного турнира на Олимпиаде в Париже. В финальном матче он обыграл Карлоса Алькараса со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (7:2). Серб впервые в карьере взял золото Олимпиады. Ранее на его счету была только бронзовая медаль Игр-2008 в Пекине.

Андрей Кириленко
Новак Джокович
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