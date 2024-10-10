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10 октября, 07:57

Чесноков — о матче сестер Андреевых: «Я просто обалдел от результата»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Финалист Кубка Дэвиса-1995 Андрей Чесноков прокомментировал результат матча сестер Мирры и Эрики Андреевых в Ухани.

«Я просто обалдел от результата. Мирра вела 3:1 в начале игры и затем смогла выиграть всего один гейм. Мирра еще очень молода, ей все-таки нужно заматереть. У нее есть поражения там, где от нее их совсем не ждут. Как другой пример помимо сегодняшнего — Олимпиада. От нее уже ждут серьезных побед, она была в полуфинале «Ролан Гаррос», обыгрывала Соболенко. У меня нет объяснений такому сегодняшнему результату», — цитирует «РБ Спорт» Чеснокова.

Матч второго круга турнира WTA-1000 в китайском Ухани закончился победой Эрики со счетом 6:3, 6:1.

Источник: «РБ Спорт»
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