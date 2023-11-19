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Андрей Чесноков: «Чтобы держаться в топ-10, нужно иметь очень много сил, воли и возможностей»

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Финалист Кубка Дэвиса-1995 Андрей Чесноков прокомментировал отсутствие россиянок в топ-10 рейтинга WTA по итогам сезона.

«Чтобы долго держаться в топ-10, нужно иметь очень много сил, воли и возможностей, — приводит «РБ Спорт» слова Чеснокова. — Если брать физические данные и габариты той же Касаткиной, то ничего страшного, что сейчас она закончила сезон не 8-й, а 18-й. Кудерметова закончила сезон 19-й, но зато она в этом году впервые обыграла Швентек. Для меня это было удивительно, я и подумать об этом не мог ранее. А еще я бы отметил хороший сезон у Людмилы Самсоновой, которая одержала много хороший побед и тоже сейчас стоит высоко в рейтинге».

В прошлом сезоне две россиянки завершили сезон в топ-10 — Дарья Касаткина (8) и Вероника Кудерметова (9). По итогам нынешнего сезона наивысшую среди россиянок 16-ю позицию в рейтинге WTA занимает Людмила Самсонова.

Источник: bookmaker-ratings.ru
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