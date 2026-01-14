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Андреева заявила, что получает энергию, когда публика болеет против нее

Сергей Ярошенко

Российская теннисистка Мирра Андреева призналась, что получает дополнительную энергию и становится злой, когда публика болеет против нее.

«Надеюсь, в следующем матче публика хоть немного будет меня поддерживать. В первой игре атмосфера была отличной, я чувствовала поддержку. Понятно, что в Австралии любят своих теннисистов. Но, когда я вижу, что публика болеет сильно против меня, я становлюсь злой в хорошем смысле, я еще больше стараюсь выигрывать. Доказать, что болельщики не правы. Показать, что, может быть, вы поддерживаете не того игрока. Это дает дополнительную энергию мне», — приводит слова спортсменки ТАСС со ссылкой на пресс-службу WTA.

13 января 18-летняя Андреева победила представительницу Чехии Марию Боузкову со счетом 6:3, 6:1. В следующем круге россиянка сыграет с победительницей матча между австралийками Майей Джойнт и Айлой Томлянович.

Источник: ТАСС
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Теннис
Мирра Андреева
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