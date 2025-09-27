Андреева — о турнире в Пекине: «Сделаю все возможное, чтобы преодолеть барьер четвертьфинала»

Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о своих целях на турнире в Пекине.

27 сентября в матче второго круга пятая ракетка мира обыграла китаянку Чжу Линь со счетом 6:2, 6:2.

«В прошлом году я проиграла в четвертьфинале на этом корте. Постараюсь не думать об этом и наслаждаться каждым матчем, который мне доведется здесь сыграть. И я сделаю все возможное, чтобы преодолеть барьер четвертьфинала и пройти дальше», — сказала Андреева в интервью после матча.

В третьем круге турнира в столице Китая 18-летняя Андреева сыграет с испанкой Джессикой Бузас Манейро.