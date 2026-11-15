Андреева завершит сезон в статусе второй ракетки мира

Российская теннисистка Мирра Андреева поднимется на второе место в обновленном рейтинге WTA.

Это будет наивысшая позиция россиянки в мировом рейтинге за карьеру. 19-летняя спортсменка гарантировала себе такой результат благодаря победе над американкой Джессикой Пегулой в полуфинале Итогового турнира. В ночь с 14 на 15 ноября Андреева обыграла соперницу со счетом 6:3, 6:4.

Белоруска Арина Соболенко опустится на третью строчку — она не смогла выйти из группы на турнире в Индиан-Уэллсе и не защитила очки за прошлогодний финал. Первой ракеткой мира останется представительница Казахстана Елена Рыбакина.