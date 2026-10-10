Андреева сравнялась с Пегулой по числу побед в сезоне WTA

Российская теннисистка Мирра Андреева одержала 50-ю победу в сезоне-2026 и сравнялась по этому показателю с американкой Джессикой Пегулой.

Выход в финал турнира категории WTA-1000 в Пекине позволил Мирре Андреевой сравняться с Джессикой Пегулой по количеству выигранных матчей в нынешнем сезоне. Как отмечает Женская теннисная ассоциация, победа над чешкой Николой Бартуньковой стала для 19-летней россиянки 50-й в 2026 году. На момент публикации сообщения WTA теннисистки делили лидерство по этому показателю в женском туре.

В полуфинале Андреева справилась с Бартуньковой в двух сетах. На победу россиянке потребовались 1 час 14 минут. Мирра вышла в решающий матч пекинского турнира, где ее соперницей станет победительница встречи между бельгийкой Элисе Мертенс и представительницей Китая Чжэн Циньвэнь. Финал одиночного разряда запланирован на воскресенье, 11 октября.

Успешное выступление в Пекине принесло Андреевой и еще одно достижение: на следующей неделе она впервые поднимется на третье место в рейтинге WTA. До этого россиянка занимала четвертую строчку среди сеяных на нынешнем турнире. Кроме того, накануне она обеспечила себе участие в Итоговом турнире WTA.

Таким образом, результат матча с Бартуньковой имеет для Андреевой сразу несколько последствий: выход в финал, достижение отметки в 50 побед за сезон и гарантированное обновление личного рекорда в мировой классификации. Равенство с Пегулой в гонке по числу побед относится именно к текущему сезону, а не к общему количеству выигранных матчей за карьеру.