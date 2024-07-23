Мирра Андреева отдала Соснович только четыре гейма и вышла в четвертьфинал турнира в Яссы

Российская теннисистка Мирра Андреева в двух сетах победила белоруску Александру Соснович во втором круге турнира в Яссы (Румыния) — 6:1, 6:3.

Спортсменки провели на корте 1 час 13 минут. Андреева 1 раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. На счету Соснович ни одного эйса, 3 двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В четвертьфинале турнира 17-летняя россиянка сыграет против Леи Бошкович их Хорватии.

Яссы (Румыния)

Турнир WTA UniCredit Iasi Open

Призовой фонд 232 244 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Мирра Андреева (Россия, 1) — Александра Соснович (Белоруссия) — 6:1, 6:3