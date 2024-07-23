Мирра Андреева: «Стараюсь играть быстро и как можно скорее идти домой отдыхать»

Российская теннисистка Мирра Андреева поделилась эмоциями после матча второго круга турнира в Яссах (Румыния), в котором она победила белоруску Александру Соснович со счетом 6:1,6:3.

«Я не очень люблю проводить много времени на корте, поэтому стараюсь играть быстро и скорее идти домой — отдыхать. Такой план у меня на каждый матч. Я рада своей победе сегодня — это была отличная встреча. Знаю, что у соперницы в выходные состоялся финал в Будапеште, здесь она еще не успелп адаптироваться, но я все равно рада тому, как я играла и добилась победы», — приводит слова Андреевой WTA.

В четвертьфинале турнира 17-летняя россиянка сыграет против Леи Бошкович их Хорватии. А после турнира в Яссах спорстменка отправится на Олимпийские игры в Париже, которые пройдут с 27 июля по 4 августа.

В финале турнира в Будапеште Соснович проиграла другой россиянке — Диане Шнайдер (4:6, 4:6). 20-летняя теннисистка завоевала третий титул в нынешнем сезоне и карьере.