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13 июля, 07:45

Андреева сохранила пятое место в рейтинге WTA, Свентек опустилась на восьмую позицию

Игнат Заздравин
Корреспондент

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленную версию рейтинга в одиночном разряде.

Лидерство и статус первой ракетки мира сохраняет белорусская теннисистка Арина Соболенко. Второй остается представительница Казахстана Елена Рыбакина, а на третье место поднялась американка Джессика Пегула.

Лучшей из россиянок остается Мирра Андреева, которая продолжает занимать пятую позицию. Диана Шнайдер выпала из топ-15 и теперь идет 18-й.

Полька Ига Свентек, которая ранее занимала третье место в рейтинге, опустилась сразу на пять позиций — на восьмую строчку. Ее обошли финалистки Уимблдона-2026 — Каролина Мухова теперь идет шестой, а Линда Носкова — седьмой.

Рейтинг WTA от 13 июля

1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8550

2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) — 8143

3 (4). Джессика Пегула (США) — 6301

4 (7). Коко Гауфф (США) — 5649

5 (5). Мирра Андреева (Россия) — 5293

6 (9). Каролина Мухова (Чехия) — 5168

7 (12). Линда Носкова (Чехия) — 5119

8 (3). Ига Свентек (Польша) — 4539

9 (6). Аманда Анисимова (США) — 4353

10 (8). Элина Свитолина (Украина) — 4351...

18 (15). Диана Шнайдер (Россия) — 2458

19 (19). Екатерина Александрова (Россия) — 2301

20 (20). Анна Калинская (Россия) — 2300...

69 (41). Людмила Самсонова (Россия) — 970...

90 (98). Алина Корнеева (Россия) — 840.

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Теннис
Арина Соболенко
Ига Свентек
Мирра Андреева
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