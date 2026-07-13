Андреева сохранила пятое место в рейтинге WTA, Свентек опустилась на восьмую позицию
Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленную версию рейтинга в одиночном разряде.
Лидерство и статус первой ракетки мира сохраняет белорусская теннисистка Арина Соболенко. Второй остается представительница Казахстана Елена Рыбакина, а на третье место поднялась американка Джессика Пегула.
Лучшей из россиянок остается Мирра Андреева, которая продолжает занимать пятую позицию. Диана Шнайдер выпала из топ-15 и теперь идет 18-й.
Полька Ига Свентек, которая ранее занимала третье место в рейтинге, опустилась сразу на пять позиций — на восьмую строчку. Ее обошли финалистки Уимблдона-2026 — Каролина Мухова теперь идет шестой, а Линда Носкова — седьмой.
Рейтинг WTA от 13 июля
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8550
2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) — 8143
3 (4). Джессика Пегула (США) — 6301
4 (7). Коко Гауфф (США) — 5649
5 (5). Мирра Андреева (Россия) — 5293
6 (9). Каролина Мухова (Чехия) — 5168
7 (12). Линда Носкова (Чехия) — 5119
8 (3). Ига Свентек (Польша) — 4539
9 (6). Аманда Анисимова (США) — 4353
10 (8). Элина Свитолина (Украина) — 4351...
18 (15). Диана Шнайдер (Россия) — 2458
19 (19). Екатерина Александрова (Россия) — 2301
20 (20). Анна Калинская (Россия) — 2300...
69 (41). Людмила Самсонова (Россия) — 970...
90 (98). Алина Корнеева (Россия) — 840.