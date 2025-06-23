Теннис
23 июня, 09:49

Андреева сохранила пятое место в чемпионской гонке WTA

Павел Лопатко

В обновленной версии чемпионской гонки WTA, опубликованной на сайте организации, 18-летняя россиянка Мирра Андреева сохранила пятое место. Ее соотечественница 26-летняя Людмила Самсонова поднялась с 20-го на 17-е место.

Арина Соболенко из Белоруссии по-прежнему лидирует в рейтинге, за ней следуют американки Кори Гауфф и Мэдисон Киз.

Чемпионская гонка WTA, версия от 23 июня:

1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 6615 очков;
2 (2). Кори Гауфф (США) — 4599;
3 (3). Мэдисон Киз (США) — 3975;
4 (4). Ига Свентек (Польша) — 3658;
5 (5). Мирра Андреева (Россия) — 3486;
6 (6). Джессика Пегула (США) — 2790;
7 (7). Жасмин Паолини (Италия) — 2471;
8 (8). Елена Рыбакина (Казахстан) — 2406;
9 (9). Элина Свитолина (Украина) — 2181;
10 (10). Аманда Анисимова (США) — 2153;
11 (11). Екатерина Александрова (Россия) — 1839...
17 (20). Людмила Самсонова (Россия) — 1459...
19 (19). Диана Шнайдер (Россия) — 1362...
27 (27). Вероника Кудерметова (Россия) — 909;
29 (28). Анастасия Потапова (Россия) — 897...
45 (48). Анна Блинкова (Россия) — 681

