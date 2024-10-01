Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 12:22

Андреева и Шнайдер отдали один гейм украинкам Костюк и Киченок в матче на турнире в Пекине

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в четвертьфинал парного турнира в Пекине.

Во втором круге теннисистки обыграли украинскую пару Людмила Киченок/Марта Костюк в двух сетах — 6:1, 6:0. Матч длился 50 минут.

Андреева и Шнайдер за выход в полуфинал встретятся с дуэтом из США — София Кенин/Бетани Маттек-Сэндз.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 8 955 610 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Второй круг

Мирра Андреева/Диана Шнайдер (Россия) — Людмила Киченок/Марта Костюк (Украина) — 6:1, 6:0

Теннис
Диана Шнайдер
Марта Костюк
Мирра Андреева
Читайте также
На пятерых хоккеистов любительской команды возбудили уголовные дела из-за драки во время матча
ВЦИОМ выносит приговор: в России всего 4 процента футбольных болельщиков, специалисты не верят этим цифрам. Неужели в России перестали любить футбол, а Аршавин с Яшиным так и остались главными звездами
Путин указал на роль победных традиций ветеранов в успешном решении задач СВО
Французский фигурист Эмоз близок к завершению карьеры
В ООН заявили о пытках российских военнопленных на Украине
Умер народный артист России Вячеслав Добрынин
Популярное видео
Гомоляко могут уволить из «Металлурга»
«Ротор» — «Алания»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Родина»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Балтика»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Шинник»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Тюмень»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
РПЛ, 10-й тур: гол Нгамале и лучшие моменты матчей 29 сентября
«Енисей» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Кордоба и Смолов принесли «Краснодару» победу над «Зенитом», Дзюба забил «Ростову»: все голы дня
Деанджело дебютировал в КХЛ, травма Кузнецова
Мичков забивает за «Филадельфию»
Вячеслав Буцаев — новый тренер «Барыса»
Немировски покинул пост тренера «Барыса»
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Локомотив»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости