Андреева и Шнайдер отдали один гейм украинкам Костюк и Киченок в матче на турнире в Пекине
Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в четвертьфинал парного турнира в Пекине.
Во втором круге теннисистки обыграли украинскую пару Людмила Киченок/Марта Костюк в двух сетах — 6:1, 6:0. Матч длился 50 минут.
Андреева и Шнайдер за выход в полуфинал встретятся с дуэтом из США — София Кенин/Бетани Маттек-Сэндз.
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 8 955 610 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Второй круг
Мирра Андреева/Диана Шнайдер (Россия) — Людмила Киченок/Марта Костюк (Украина) — 6:1, 6:0
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