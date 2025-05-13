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13 мая 2025, 22:35

Андреева и Шнайдер стали четвертьфиналистками парного турнира в Риме

Руслан Минаев

Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в четвертьфинал парного турнира в Риме.

Во втором круге теннисистки обыграли дуэт Чань Хаочин (Тайвань)/Джулиана Олмос (Мексика) со счетом 6:4, 6:2. Матч длился 1 час 13 минут.

Соперницами Андреевой и Шнайдер в следующем матче станут Габриэла Дабровски (Канада) и Эрин Рутлайфф (Канада).

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 6 911 032 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Второй круг

Мирра Андреева/Диана Шнайдер (Россия, 6) — Чань Хаочин/Джулиана Олмос (Тайвань/Мексика) — 6:4, 6:2

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Теннис
Диана Шнайдер
Мирра Андреева
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