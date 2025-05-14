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14 мая 2025, 19:07

Андреева и Шнайдер вышли в полуфинал парного турнира в Риме

Руслан Минаев
Мирра Андреева и Диана Шнайдер.
Фото Global Look Press

Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали полуфиналистками парного турнира WTA в Риме.

В четвертьфинале теннисистки победили пару Габриэла Дабровски (Канада)/Эрин Рутлайфф (Канада) со счетом 6:2, 4:6, 11:9. Матч длился 1 час 28 минут. Россиянки отыграли три матчбола.

В полуфинале турнира Андреева и Шнайдер сыграют с победительницами матча Сара Эррани (Италия)/Ясмин Паолини (Италия) — Александра Эала (Филиппины)/Коко Гауфф (США).

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 6 911 032 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Четвертьфинал

Мирра Андреева/Диана Шнайдер (Россия, 6) — Габриэла Дабровски/Эрин Рутлайфф (Канада/Новая Зеландия, 1) — 6:2, 4:6, 11:9

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Диана Шнайдер
Мирра Андреева
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