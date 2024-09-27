Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 13:49

Андреева и Шнайдер разгромили японский дуэт на старте парного турнира в Пекине

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли во второй круг парного турнира в Пекине.

В стартовом матче россиянки за один час обыграли японок Сюко Аояму и Эри Ходзуми, отдав соперницам только два гейма, — 6:0, 6:2.

Во втором раунде Андреева и Шнайдер сыграют против победительниц встречи Людмила Киченок/Марта Костюк (Украина) — Катержина Синякова/Тэйлор Таунсенд (Чехия/США, 2).

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Мирра Андреева/Диана Шнайдер (Россия) — Сюко Аояма/Эри Ходзуми (Япония) — 6:0, 6:2

Теннис
Диана Шнайдер
Мирра Андреева
Читайте также
Кто лучше — Барко или Батраков? Почему команда Станковича — не фаворит? Что происходит перед матчем «Спартак» - «Локомотив»
Сын губернатора Паслера и еще 16 хоккеистов из одной команды уехали в США
Заявлениям Зеленского с трибуны ООН нельзя верить. И вот почему
Дом отравившейся под Красноярском семьи обрабатывали дихлофосом
Google намерен сохранить в России бесплатные сервисы
Бывший одноклубник Криштиану Роналду снялся в порно
Популярное видео
КХЛ не дает СКА заявить Деанджело, Мичков забивает за «Филадельфию»
Немировски покинул пост тренера «Барыса»
Вячеслав Буцаев — новый тренер «Барыса»
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Локомотив»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Деанджело в СКА, первая отставка в КХЛ: студия «СЭ»
«С ним можно в разведку». В Магнитогорске проводили легенду КХЛ
Тони Деанджело пополнил состав СКА
Мичков отдал две голевые, Мирошниченко забил
Дубль Тюкавина в дерби, Батраков принес «Локо» победу над «Пари НН»: все голы дня
«Нефтехимик» — «Алания»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Падение «Барыса» и старт предсезонки в НХЛ
«Балтика» — «Арсенал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Дубли Сперцяна и Кордобы, два результативных паса Дзюбы: все голы дня
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Родина»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
У «Динамо» — две победы в семи играх, Спунер вернется в «Авангард»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости