Андреева и Шнайдер разгромили японский дуэт на старте парного турнира в Пекине

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли во второй круг парного турнира в Пекине.

В стартовом матче россиянки за один час обыграли японок Сюко Аояму и Эри Ходзуми, отдав соперницам только два гейма, — 6:0, 6:2.

Во втором раунде Андреева и Шнайдер сыграют против победительниц встречи Людмила Киченок/Марта Костюк (Украина) — Катержина Синякова/Тэйлор Таунсенд (Чехия/США, 2).

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Мирра Андреева/Диана Шнайдер (Россия) — Сюко Аояма/Эри Ходзуми (Япония) — 6:0, 6:2