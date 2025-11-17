Теннис
Сегодня, 18:55

Андреева, Шнайдер, Александрова и Кудерметова вошли в список номинантов премии WTA

Алина Савинова
Мирра Андреева.
Фото Global Look Press

Четыре российские теннисистки попали в список номинантов премии WTA по итогам сезона-2025.

Дуэт россиянок Мирры Андреевой и Дианны Шнайдер претендует на звание «Пара года». В этой же категории представлена еще одна российская теннисистка — Вероника Кудерметова, которая в паре с бельгийкой Элисе Мертенс выиграла Итоговый турнир-2025. Другими претендентами стали Сара Эррани и Ясмин Паолини (обе — Италия), Катержина Синякова (Чехия) и Тэйлор Таунсенд (США), Габриэла Дабровски (Канада) и Эрин Рутлифф (Новая Зеландия).

Также Андреева вместе с соотечественницей Екатериной Александровой попали в номинацию «Прорыв года». За награду они поборются с датчанкой Кларой Таусон, чешкой Линдой Носковой и американкой Амандой Анисимовой.

Победители во всех номинациях будут объявлены 15 декабря.

