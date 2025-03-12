Андреева — о предстоящем матче со Свитолиной: «Она отличный борец»

11-я ракетка мира Мирра Андреева прокомментировала предстоящий матч с украинкой Элиной Свитолиной в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе (США).

«Я никогда не играла против нее, хотя видела, как она играет много матчей на турнирах «Большого шлема» и в турнирах WTA, когда я еще не была на турах. Я знаю, что она отличный борец и что она старается дотянуться до каждого мяча, сейчас она играет более агрессивно. Мне понадобятся все детали подготовки от Кончиты, это все, что я могу сказать», — цитирует россиянку Punto de Break.

В четвертом круге 17-летняя Андреева обыграла 7-ю ракетку мира Елену Рыбакину со счетом 6:1, 6:2.