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12 марта 2025, 13:25

Андреева — о предстоящем матче со Свитолиной: «Она отличный борец»

Сергей Ярошенко

11-я ракетка мира Мирра Андреева прокомментировала предстоящий матч с украинкой Элиной Свитолиной в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе (США).

«Я никогда не играла против нее, хотя видела, как она играет много матчей на турнирах «Большого шлема» и в турнирах WTA, когда я еще не была на турах. Я знаю, что она отличный борец и что она старается дотянуться до каждого мяча, сейчас она играет более агрессивно. Мне понадобятся все детали подготовки от Кончиты, это все, что я могу сказать», — цитирует россиянку Punto de Break.

В четвертом круге 17-летняя Андреева обыграла 7-ю ракетку мира Елену Рыбакину со счетом 6:1, 6:2.

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Теннис
Мирра Андреева
Элина Свитолина
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